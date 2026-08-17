Un carabiniere in licenza in servizio a Bolognetta ha salvato un anziano di 94 invalido rimasto intrappolato in casa dopo un incendio di una vettura in strada. L’auto era in transito quando è andata in fiamme.

A bordo una donna di 37 anni con il figlio minorenne. La donna ha avuto il tempo di uscire dalla vettura e mettersi in salvo. Le fiamme hanno avvolto l’auto e hanno invaso l’abitazione che si trovava nei pressi. In casa c’erano un uomo di 57 anni e il padre di 98 invalido. Solo grazie all’intervento del carabiniere, del comandante e un agente della polizia locale, i due sono stati messi in salvo.

Al primo piano, hanno individuato l’anziano in evidente stato di difficoltà e, dopo averlo messo in sicurezza su una sedia, lo hanno trasportato fino al piano terra, traendolo in salvo prima che l’incendio potesse intossicarlo o travolgerlo.

L’efficace e rapida azione di soccorso ha consentito di evitare conseguenze drammatiche e nessuna delle persone coinvolte ha riportato lesioni. Le fiamme sono state successivamente domate dal personale dei Vigili del Fuoco di Palermo-Brancaccio.

L’anziano, anche se scosso da quanto accaduto dopo le prime cure dei sanitari ha riabbracciato i familiari.

Ancora una volta, la pronta reazione, l’abnegazione e il coraggio dimostrati dal militare testimoniano la costante vicinanza dell’Arma dei Carabinieri ai cittadini e la dedizione assoluta nella tutela della vita umana, anche al di fuori dell’orario di servizio.