Intervento dei vigili del fuoco e 118

Un incendio è divampato questo pomeriggio in un appartamento a Brancaccio. I vigili del fuoco sono intervenuti in cortile Faraone.

Un inquilino è rimasto intossicato e soccorso dai sanitari dei vigili del fuoco.

Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause del rogo. Secondo una prima ricostruzione a prendere fuoco sarebbe stata una coperta elettrica.

Sono intervenuti gli agenti di polizia.