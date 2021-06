Un incendio è divampato in una fabbrica nella zona di via Papa Sergio a Palermo. Le fiamme si sono propagate all’interno dell’azienda per cause in corso di accertamento.

Sono impegnate nella zona cinque squadre dei pompieri che hanno soccorso gli operai che si trovavano nei pressi del capannone quando il fumo ha invaso il capannone.

Sono intervenute anche diverse ambulanze che hanno prestato i primi soccorsi. Le indagini sono condotte dai carabinieri.