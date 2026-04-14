Momenti di grande concitazione si sono vissuti in via Filippo Tommaso Marinetti, a Bagheria, dove un incendio divampato in un edificio residenziale ha rischiato di trasformarsi in un dramma. Le fiamme, originate per cause accidentali al secondo piano dello stabile, hanno rapidamente generato una densa coltre di fumo che ha invaso i corridoi e gli appartamenti, mettendo in serio pericolo l’incolumità dei residenti. La segnalazione, giunta tempestivamente al Numero unico di emergenza 112, ha permesso un intervento immediato sul luogo dell’evento.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Bagheria. Di fronte alla gravità della situazione e con l’area già satura di esalazioni tossiche, i militari non hanno esitato a introdursi nei locali per prestare soccorso. Con abnegazione e sprezzo del pericolo, i militari hanno setacciato gli ambienti invasi dal fumo, individuando i condomini e guidandoli rapidamente verso l’esterno. Grazie a questa azione decisa, l’intera struttura è stata evacuata in totale sicurezza prima che le condizioni diventassero fatali per gli occupanti.

I due carabinieri esposti per molto tempo al fumo sprigionato dal roso sono stati colti da un malore una volta portati in salvo i civili. Trasportati d’urgenza al presidio ospedaliero di Termini Imerese, sono stati sottoposti alle cure mediche e agli accertamenti necessari. Dopo alcune ore di osservazione, i due uomini sono stati dimessi con una prognosi di pochi giorni.

L’incendio è stato successivamente domato grazie all’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno lavorato in sinergia con i carabinieri per lo spegnimento delle fiamme e la successiva messa in sicurezza dell’area. Nonostante l’immobile abbia riportato danni strutturali di rilievo, l’alto senso del dovere e la prontezza dimostrata dai militari dell’Arma hanno impedito che il bilancio finale dell’incidente registrasse feriti tra i civili, trasformando quella che poteva essere una sciagura in una storia di straordinario coraggio.