Stanno intervenendo anche i carabinieri

Un grosso incendio è divampato questa sera in un deposito in via del Levriero a Isola delle Femmine. Dentro il recinto ci sono alcuni autocarri che sono in fiamme. Ci potrebbero essere delle bombole di acetilene o ossigeno all’interno.

Stanno intervenendo quattro squadre dei vigili del fuoco che sono arrivati in massa nel comune marinaro in provincia di Palermo.

Ci sono anche i carabinieri che indagano sulle cause del rogo.

Sempre oggi i pompieri sono stati impegnati nell’incendio di un fienile ad Alia. Anche in questo caso sono intervenute alcune squadre di soccorso che hanno impiegato alcune ore per domare le fiamme.