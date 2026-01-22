Un vasto rogo è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:30, colpendo una struttura commerciale situata nei pressi di Villa Fabiana. Le fiamme hanno avvolto un magazzino che, secondo le prime informazioni raccolte sul posto, viene utilizzato per le attività di impacchettamento della frutta. L’incendio ha generato in breve tempo una densa e alta colonna di fumo nero, rimasta visibile per chilometri e chiaramente scorta dagli abitanti delle zone limitrofe, destando immediata preoccupazione tra i passanti e i residenti della zona.

La rapidità della segnalazione ha permesso l’arrivo tempestivo di diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, che si sono messi subito al lavoro per circoscrivere le fiamme ed evitare che il rogo potesse estendersi ad altre aree dello stabile o alle proprietà confinanti. Le operazioni di spegnimento e la successiva messa in sicurezza dei locali si sono rivelate particolarmente impegnative, richiedendo un intervento prolungato e meticoloso da parte dei soccorritori. A supporto delle operazioni è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri, che ha presidiato l’area per regolare il traffico e garantire l’ordine pubblico, impedendo ai curiosi di avvicinarsi troppo al sito del sinistro.

Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incendio e l’imponente dispiegamento di forze, al momento non si registrano feriti o persone rimaste intossicate dai fumi. Restano però ancora da chiarire le cause che hanno dato origine alle fiamme all’interno del locale di stoccaggio. Una volta completato il raffreddamento della struttura, i tecnici dei Vigili del Fuoco avvieranno i rilievi necessari per stabilire la natura del rogo e valutare l’entità complessiva dei danni materiali riportati dall’azienda ortofrutticola.

(Foto Michael Emergency)