Incendio in contrada Sant’Anna, nella zona industriale di Partinico (Palermo), in una piattaforma di stoccaggio di rifiuti differenziati in plastica. Sono intervenuti diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri.







Ancora non è chiara la dinamica del rogo e soprattutto le cause. Le fiamme sono state domate solo dopo diverse ore. Ancora questa mattina è in corso la bonifica. Sono intervenute le squadre Nbcr per accertare la qualità dell’aria.

Nelle prossime ore potrebbe intervenire l’Arpa per verificare se vi siano tracce di diossina. Nella zona infatti si è sprigionata una nube di fumo nero visibile da diverse zone del territorio.

Incendio nella Cementeria di Isola delle Femmine

Un incendio è divampato nello stabilimento della Cementeria di Isola delle Femmine (Palermo). Ad incendiarsi è stato il nastro trasportatore che trasferisce all’interno della Cementeria i materiali.

La nube nera è stata causata dalla gomma del nastro che si è bruciata. Le fiamme erano visibili dall’autostrada Palermo Mazara del Vallo. I primi a lanciare l’allarme sono stati gli automobilisti in transito.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impiegato alcune ore per spegnere il rogo. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il sindaco di Isola Orazio Nevoloso.