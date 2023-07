Un incendio è divampato la scorsa sera in una pizzeria in via Ugo La Malfa a Termini Imerese (Pa). Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso i titolari e i clienti che si trovavano nel locale.

L’intervento dei pompieri ha evitato il peggio. I tecnici del comando provinciale sono stati impegnati per cercare di risalire alle cause dell’incendio. Pare che le fiamme siano partite dal forno.

Non ci sono stati feriti.