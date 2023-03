Un incendio è divampato in via Maqueda a Palermo. La strada è ostruita dal fumo che proviene da un ristorante. Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco e della polizia.

Il locale si trova nei pressi dell’isola pedonale. Non si conosce al momento la causa dell’incendio.

Ad andare in fiamme la trattoria al Capolinea in via Trabia. Le fiamme sono partite dal locale e il fumo ha invaso l’intera strada. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme anche se ancora dall’esercizio commerciale esce fumo.

Non ci dovrebbero essere feriti. Dopo lo spegnimento i tecnici dei vigili del fuoco accerteranno le cause del rogo.

(in aggiornamento)