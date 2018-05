Incendio nel pomeriggio in via Marchese di Roccaforte, in appartamento. Le fiamme hanno danneggiato un’abitazione al terzo piano di una palazzina al civico 2 b. Non risultano persone intossicate o ferite.

Sul posto, oltre a due squadre dei vigili del fuoco, anche la polizia e la polizia municipale. Le vie di accesso alla zona sono state bloccate al traffico, per consentire l’intervento delle forze dell’ordine. Da chiarire cosa abbia innescato il rogo.