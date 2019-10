Intervento dei vigili del fuoco

Solo a tarda notte i vigili del fuoco hanno spento l’incendio che è divampato in via Mattei a Palermo in due capannoni confiscati alla mafia.

I due immobili dovevano essere trasformati in magazzini per il Comune di Palermo e il Tribunale. Ma l’intervento costa parecchio ed è stato al momento accantonato. Una prima volta i due grossi capannoni sono stati sgomberati da migliaia di cassette accatastate.

Gli immobili erano stati murati per evitare che qualcuno potesse trasformarli di nuovo in depositi abusivi.

Qualcuno è riuscito a realizzare un’apertura e così in questi ultimi mesi i due capannoni nell’area industriale di Brancaccio sono stati riempiti di nuovo di cassette di legno.

Ieri pomeriggio è divampato un incendio che ha tenuto impegnate 12 squadre dei vigili del fuoco per diverse ore fino a notte. Sono in corso indagini da parte della polizia.