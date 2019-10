Indaga la polizia

Un incendio è divampato in via Mattei a Palermo. Le fiamme stanno danneggiando alcuni capannoni della zona industriale di Brancaccio trasformati in deposito di cassette.

Sono impegnate dodici squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando di circoscrivere le fiamme. E’ visibile una lunga colonna di fumo.

Nel pomeriggio il rogo era stato circoscritto, ma adesso le fiamme hanno ripreso a distruggere migliaia di cassette ammassate. Sono minacciate dall’incendio anche altri capannoni.

E’ il secondo rogo in appena 24 ore che è divampato nella zona. Due episodi registrati a distanza di poche ore che lascerebbero pensare alla natura dolosa dell’incendio. Sono in corso indagini da parte della polizia.

(Foto di Giancarlo Riggio)