Un incendio è divampato nella discarica di Bellolampo. Le fiamme sono partite nella zona della sesta vasca. Gli operai dell’impianto hanno cercato di circoscrivere il rogo.

Stanno intervenendo anche i vigili del fuoco. Dalla Rap, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Palermo, fanno sapere che i vertici dell’azienda stanno raggiungendo l’impianto per comprendere cosa sia successo.

“La situazione nella discarica di Bellolampo è sotto controllo. Sono in contatto con i tecnici dell’impianto e si sta cercando circoscrivere il rogo. La sesta vasca dell’impianto non è compromessa, come l’abbancamento dei rifiuti. Una volta spento l’incendio cercheremo di comprenderne le cause. Io sto andando nell’impianto per rendermi conto di persona e capire insieme ai dirigenti cosa sia successo”.

Lo dice l’amministratore unico di Rap Girolamo Caruso.