Un incendio è divampato nella notte nel quartiere Ballarò, a Palermo, distruggendo un magazzino che si trova di fronte alla chiesa del Carmine. Le fiamme, altissime, hanno svegliato molti residenti intorno alle 3 del mattino.

Nel deposito, secondo quanto appreso, era stipata merce di vario tipo: elettrodomestici, attrezzature e altro materiale di genere misto. La natura dell’incendio non è ancora chiara: le cause sono in corso di accertamento.

Sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre . Presenti anche i carabinieri e gli operatori del 118, che hanno delimitato l’area per garantire la sicurezza dei soccorritori e degli abitanti. Non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti. L’intervento dei pompieri ha impedito che il rogo si propagasse alle abitazioni e a un altro magazzino adiacente.