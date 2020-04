Indagini per accertare le cause

Notte di fuoco a San Martino della Scale, frazione del Comune di Monreale (Pa). Per spegnere le fiamme appiccate nelle notte i vigili del fuoco hanno impiegato sette ore.

I pompieri sono intervenuti per domare l’incendio divampato intorno alla mezzanotte, in una zona particolarmente impervia. Indagini in corso per accertare le cause del rogo, anche se l’ipotesi dolosa sembra la più concreta.

Sono andati distrutti alcuni ettari di macchia mediterranea. Non ci sono feriti né danni alle abitazioni.

Circa due settimane fa le squadre dei vigili del fuoco erano già intervenute nella zona di San Martino a causa dell’incendio registrato in località Piano dei Geli. A bruciare una catasta di legna, con il rischio che l’incendio si propagasse a una vicina villetta.

Pochi giorni dopo un nuovo episodio, vicino piazza Semeria. La proprietaria di casa, una 76enne, è riuscita a scappare e mettersi in salvo prima dell’arrivo dei pompieri.