Un incendio è divampato in un palazzo in via dell’Orsa Maggiore a Palermo. Le fiamme hanno avvolto un’abitazione al quarto piano. Sono dovute intervenire diverse squadre dei vigili del fuoco. Tra le stanze dove viveva un anziano i vigili del fuoco hanno trovato accumulati abiti, oggetti di tutti i tipi, tessuti e carta. Per questo spegnere le fiamme è stato molto complicato. Sono stati attivati gli agenti della polizia municipale per assistere il pensionato che a quanto pare vive da solo.

Paura a San Leone

Momenti di paura nella serata di ieri nel cuore del quartiere balneare di San Leone ad Agrigento. Un incendio è divampato a pochi passi dalla pizzeria Pistritto, in via Nettuno all’inizio del viale delle Dune, seminando il panico tra i clienti.

Fiamme da una centralina Enel

A prendere fuoco, secondo le prime ricostruzioni, una centralina Enel esterna al locale, inaugurato da poche settimane. Le fiamme hanno provocato alcuni scoppi e scintille, spingendo i clienti a fuggire in strada. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito né ha riportato sintomi di intossicazione da fumo.

Intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto i Vigili del Fuoco e il personale Enel che hanno domato le fiamme e riportato la situazione alla normalità.

Foto grandangoloagrigento.it

Fiamme al porto di Catania, in cenere rimorchio carico di batterie al litio

Momenti di paura al porto di Catania. Un incendio è divampato all’interno di un rimorchio in attesa di imbarcarsi a bordo di una nave. Ad accorgersi del divampare delle fiamme, intorno alle 20, è stato il personale della guardia costiera durante l’attività di controllo del porto. Immediatamente è stata allertata la sala operativa della Capitaneria ha attivato le procedure del piano antincendio del porto.

I soccorsi

Via mare è giunto un rimorchiatore dei vigili del fuoco, mentre via terra una squadra del comando provinciale di Catania. La gente presente al molo 32 è stata fatta allontanare. Sul luogo dell’incendio è giunto anche il personale dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale.

Il container è stato tempestivamente isolato rispetto agli altri container ed ai rimorchi presenti nella stessa area adibita a carico e scarico di merci. A bruciare, all’interno del container, è stato materiale elettronico vario e batterie al litio.

Nessun ferito

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza tutta l’area. Nessuno è rimasto ferito e non risultano danni alle strutture portuali ne inquinamenti. Sono stati effettuati tutti i rilievi del caso per capire cosa abbia provocato l’incendio.

