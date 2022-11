Un incendio è divampato in un appartamento al primo piano in un palazzo in via Lodato a Palermo proprio nei pressi dell’ospedale Civico. Stanno intervenendo tre squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando di mettere in sicurezza le struttura e gli immobili vicini. Le fiamme sono molto alte.

Non si conosce ancora cosa abbia provocato il rogo. Stanno intervenendo anche gli agenti di polizia e i sanitati del 18. Qualcuno aveva detto che nell’abitazione c’era un uomo. Ma al momento le ricerche dei vigili del fuoco non hanno dato alcun esito.

Incendio di un autocarro in autostrada

Un autocarro che trasportava vetro è andato in fiamme sull’autostrada Palermo Catania tra Altavilla e Trabia. Il traffico è rimasto bloccato per consentire ai vigili del fuoco di spegnere le fiamme.

Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per eseguire i rilievi e gli operai dell’Anas per ripristinare la sede stradale.