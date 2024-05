Un incendio è divampato la scorsa notte via Prospero Favier sotto il ponte di via Giafar, a Palermo. Le fiamme sono state nei pressi dei binari della ferrovia. Sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre e il nucleo Nbcr. Non si esclude la natura dolosa del rogo. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato, con gli agenti della Polfer. E’ stato necessario l’intervento dei tecnici responsabili delle ferrovie, perché il rogo ha danneggiato i cavi dell’energia del tratto ferroviario.

Incendio a Tommaso Natale

Un incendio è divampato in un negozio chiuso da circa un anno in Piazza Mandorle, nella zona Tommaso Natale a Palermo. Il rogo ha avvolto alcuni compressori di frigoriferi. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la squadra Nbcr. Anche in questo caso sembra che la pista sia dolosa visto che nel corso del sopralluogo sarebbero state trovare tracce di benzina. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Rogo in via Colonna Rotta

Due squadre di questo comando sono intervenute, al civico 229 di via Colonna Rotta, per l’estinzione di un principio d’incendio che ha interessato un appartamento al piano primo. Gli occupanti dell’appartamento sono riusciti ad uscire prima dell’arrivo del personale vigili del fuoco. Non si sono registrati danni strutturali ma il fumo della combustione ha interessato i diversi locali dell’immobile. Sul posto erano presenti inoltre personale 118 e carabinieri.

Un biscottificio a fuoco

Pochi giorni fa, un incendio è divampato la scorsa notte in un biscottificio in via Giovan Battista Vaccarini a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo scoppiato nelle cucine. Le fiamme hanno prodotto una grossa quantità di fumo che ha spaventato i residenti che hanno lasciato le loro abitazioni. Ci sono volute circa quattro ore di intervento per spegnere e bonificare l’esercizio commerciale. Sono in corso i rilievi per trovare la causa dell’incendio.