Un incendio ha danneggiato un grosso capannone in fase di ristrutturazione nei pressi del mercato San Lorenzo. Le fiamme hanno avvolto la struttura che si trova in via San Lorenzo 16 alle spalle del Casale San Lorenzo. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco anche perché in un primo momento si pensava che nel capannone ci fossero diverse bombole di gas. Per questo sono arrivate anche le squadre del nucleo Nbcr. Alla fine il rogo è stato spento. Sono intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando sulla natura dell’incendio che da una prima ricognizione appare doloso.

L’incendio a Porticello

Un incendio ha danneggiato un’imbarcazione nel porto di Porticello nel comune di Santa Flavia (Palermo). Le fiamme sono divampate all’alba e hanno avvolto l’imbarcazione che si trovava nella zona di rimessaggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo ed evitato che le fiamme si propagassero ad altre imbarcazioni.

Auto in fiamme a Monreale

Un incendio ha danneggiato le auto di marito e moglie in via Pezzingoli a Monreale. Le auto sono state avvolte dalle fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per accertare le cause del rogo,

Rogo a Floridia

Un incendio si è scatenato nel pomeriggio in un deposito di infissi in via Di Vittorio, nel quartiere della Marchesa, a Floridia. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sprigionate nell’area del capannone per poi propagarsi velocemente. Sono stati alcuni passanti a chiedere l’intervento dei soccorsi e poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa che stanno provvedendo a contenere le fiamme mentre i carabinieri sono già al lavoro per comprendere se si è trattato di un incendio di matrice doloso o se, invece, si tratta di un incidente. La circolazione è in tilt, la polizia municipale, per consentire ai soccorritori di intervenire anche per evitare la propagazione del rogo, hanno bloccato l’ingresso in quella zona, deviando il traffico da un’altra parte.