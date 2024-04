Rogo a Catania, ignote le cause, indaga la polizia

Incendio all’ex ospedale Vittorio Emanuele di Catania. Per diverse ore i vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo etneo sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di domenica 21 aprile.

Sul posto è stata inviata una squadra, un’autobotte di rincalzo ed un automezzo logistico dalla sede centrale.

Materiale edile ed altro in fiamme











A bruciare all’interno di un cortile era del materiale di un cantiere edile, legname, cavi elettrici e materiale vario. Considerata la consistente quantità e la tipologia di materiale coinvolto nell’incendio si è reso necessario anche l’utilizzo di liquido schiumogeno.

Ignote le cause, indaga la polizia

Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Sul posto presente anche personale della polizia.

Incendio di un’imbarcazione a Porticello, intervento dei vigili del fuoco

Pochi giorni fa un incendio ha danneggiato un’imbarcazione nel porto di Porticello nel comune di Santa Flavia (Palermo). Le fiamme sono divampate all’alba e hanno avvolto l’imbarcazione che si trovava nella zona di rimessaggio.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo ed evitato che le fiamme si propagassero ad altre imbarcazioni. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Bagheria e dalla capitaneria per accertare le cause e possibili cause dolose del rogo.

Collina a fuoco a Monterosso Almo, interviene canadair

Alcuni giorni prima, una squadra operativa del comando di Ragusa ha operato in contrada Vigneri, agro di Monterosso Almo dove si è sviluppato un incendio di vegetazione lungo un costone collinare. Per tutta la notte personale dei vigili del fuoco ha vigilato l’area coinvolta dalle fiamme, evitando che le stesse coinvolgessero gli edifici rurali della zona. Richiesto anche l’intervento della forestale regionale. Sul luogo anche un elicottero e un canadair.

Incendio a Scicli

Il giorno precedente una squadra operativa ha operato in contrada pezza Filippa, agro di Scicli, per l’incendio che ha coinvolto la veranda esterna di una villetta di un chirurgo della Zona. Personale del vigile del fuoco ha evitato che l’incendio coinvolgesse l’intero immobile, riuscendo a interrompere, tagliandole, la continuità delle travi in legno a sostegno della tettoria. L’intervento è terminato all’1.40. Sul posto personale dei carabinieri di Scicli, considerato che l’incendio si è originato all’esterno, per le procedure di competenza.