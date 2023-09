Un incendio divampato a Monte Pellegrino questo pomeriggio. A scoprirlo sul nascere un cane addestrato a scovare gli inneschi dei roghi.

Alcuni volontari dell’associazione stavano eseguendo di controlli lungo le pendici quando l’animale ha iniziato ad abbaiare.

E’ stato notato il fumo e poi le fiamme.

Sono in azione gli elicotteri e i vigili del fuoco per cercare di contenere le fiamme che sono alimentate dal vento che in queste ore soffia sul capoluogo.

Incendio ad Alia, fiamme minacciano alcune case

Un incendio è divampato ad Alia in provincia di Palermo. Da questa mattina i vigili del fuoco, i forestali e la protezione civile sono impegnati per fronteggiare le fiamme che hanno minacciato abitazioni e diverse aziende agricole. Sono intervenuti anche due elicotteri della forestale per cercare di arginare il rogo che ha devastato bosco e macchia mediterranea.

Valderice, incendio al parco urbano di Misericordia

È scoppiato un vasto incendio intorno alle 16 a Valderice, al Parco urbano di Misericordia. Sul posto due elicotteri e un Canadair stanno cercando di spegnere le fiamme, coadiuvati da due squadre di vigili del fuoco e da un’autobotte arrivata da Marsala. Il fuoco ha minacciato la pineta e le abitazioni. L’intervento è ancora in corso. Il sindaco è sul posto e ha assicurato che adesso la situazione è sotto controllo.