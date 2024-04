Sul posto i vigili del fuoco. Indagini per capire le cause del rogo

Prima le fiamme, poi un’enorme coltre di fumo nero che si è diffusa in aria. Un grosso incendio è divampato questo pomeriggio in via Conte Federico, strada posta all’interno del quartiere Ciaculli di Palermo. Secondo quanto visto da alcuni residenti della zona, il fuoco si è sprigionato intorno alle 14.30 dall‘interno di un deposito. Le fiamme si sono propagate in fretta, a pochi metri da alcuni terreni e da diverse abitazioni presenti nell’area residenziale. Per fortuna, il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.

Grossa coltre di fumo nero in aria







In seguito all’accaduto, dal luogo dell’incendio si è diffusa quasi subito una grossa coltre di fumo nero visibile da diverse aree della città. L’aria è diventata subito irrespirabile. Ad accorgersi di quanto successo alcuni residenti della zona, i quali hanno allertato subito il centralino del 112. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco, coadiuvati da quattro camion a supporto delle operazioni di spegnimento. Gli uomini del 115 hanno lavorato diverse utilizzando degli idranti per neutralizzare le fiamme. Operazioni concluse soltanto a metà pomeriggio, grazie all’ausilio dell’azienda Toba, la quale ha fornito supporto logistico ai mezzi dei vigili del fuoco parcheggiati sul posto.

Strada chiusa al traffico per diverse ore

Da capire quali possano essere state le cause del rogo, sulle quali si stanno svolgendo le indagini di rito. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, le fiamme hanno distrutto una pompa sommersa utilizzata per l’irrigazione dei campi, un camper e alcune attrezzature idro-elettriche presenti nel magazzino. Non ci sarebbero feriti. In seguito all’incendio, la strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, sorvegliata dal personale della polizia di stato. Auto, moto e mezzi pesanti sono stati deviati in direzione di via Ciaculli, strada parallela di via Conte Federico. Il traffico della zona ha di conseguenza subito dei rallentamenti.