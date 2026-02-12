Pronta a partire una misura in grado di favorire nuove assunzioni di lavoro nell’isola in modalità agile. La giunta regionale ha approvato la costituzione di un plafond di 18 milioni annui per ciascuno dei prossimi tre anni destinato alla concessione di contributi a fondo perduto alle imprese che nel triennio 2026-2028 fanno nuove assunzioni di lavoratori subordinati a tempo indeterminato nella regione per un periodo minimo di cinque anni esclusivamente in modalità agile. Questo è quanto prevede lo schema del decreto attuativo della legge regionale sugli incentivi a sostegno del lavoro agile – South working apprezzato dalla giunta regionale su proposta del presidente della Regione Renato Schifani nella qualità di assessore al Lavoro e politiche sociali ad interim, d’intesa con l’assessore regionale all’Economia.

Nasce la misura Sicily Working

“Il mio governo è impegnato a valorizzare la nostra forza lavoro perché i giovani non lascino la regione – dice il presidente Schifani – questa misura, che sarà gestita dall’Irfis per l’erogazione dei contributi a fondo perduto, punta ad aiutare le imprese ad assumere con modalità di lavoro agile e a tempo indeterminato, andando anche incontro alle esigenze dei lavoratori che devono conciliare esigenze di vita e lavoro”.

Cosa prevede lo schema di decreto approvato dalla giunta

Lo schema di decreto approvato prevede la creazione di un plafond di 18 milioni per ciascun anno, per i successivi tre esercizi finanziari 2026-2027-2028, da destinare alle imprese che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato o effettuano trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, i cui contratti di lavoro o accordi tra le parti prevedano che la prestazione di lavoro si svolga nella regione per un periodo minimo di cinque anni e sottoforma di lavoro agile.

Contributi a fondo perduto

A beneficiare del contributo a fondo perduto di 30 mila euro per ciascun lavoratore residente in Sicilia occupato a tempo indeterminato in modalità agile saranno le imprese attive che hanno un’unità produttiva nel territorio dell’Ue o in uno stato extra Ue; il contributo verrà erogato nel corso del quinquennio nella misura di 6 mila euro per ciascun anno.

Le modalità e i termini di presentazione delle istanze saranno contenuti negli Avvisi predisposti e pubblicati da Irfis tramite l’apposita piattaforma informatica. Il contributo verrà concesso a sportello, sino ad esaurimento del plafond.

L’assessore Dagnino

“L’incentivo per il South working è una misura di politica economica che incentiva la permanenza e il rientro delle professionalità, promuovendo un modello di lavoro moderno e sostenibile, capace di favorire la conciliazione tra vita e lavoro e contribuire allo sviluppo socio-economico della Sicilia. Attraverso il plafond istituito, sosteniamo concretamente le imprese che assumono a tempo indeterminato, in modalità di lavoro agile, lavoratori residenti nell’isola o che ne favoriscono il rientro. Si tratta di un passo fondamentale per contrastare la dispersione dei talenti e invertire la tendenza all’emigrazione professionale dalla Sicilia” commenta l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, a seguito della delibera di giunta con cui il governo Schifani ha approvato il decreto attuativo dell’articolo 3 della legge di Stabilità 2026-2028 “Incentivi a sostegno del lavoro agile – South working”.

Come prevede la norma regionale, il decreto è stato adottato a 30 giorni dall’entrata in vigore della legge e sarà sottoposto al parere della commissione Bilancio dell’Ars.