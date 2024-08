La procura di Palermo ha archiviato l’inchiesta su un esposto presentato dall’ex assessore Gaetano Armao, avvocato e vice presidente della giunta di Nello Musumeci, nonché attuale consulente del governatore Renato Schifani contro il procuratore della Corte dei Conti Pino Zingale. Lo scrive il giornale Livesicilia.

Le accuse e la procedura di accertamento

Armao ha presentato un esposto contro il procuratore regionale della Corte dei Conti al segretario generale della Corte dei Conti e alla Commissione disciplinare del Consiglio di presidenza della stessa Corte che hanno avviato una procedura per l’accertamento di eventuali incompatibilità ambientali e funzionali di Zingale.

L’apertura dell’inchiesta per concussione

Il procuratore generale della Corte dei Conti trasmetteva il fascicolo alla Procura della Repubblica per le valutazioni ed è stata aperta l’inchiesta per concussione.

L’archiviazione dell’inchiesta

Nei mesi scorsi il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, Ivana Vassallo, ha archiviato l’inchiesta.

Le accuse di Armao e la mancanza di riscontri

Secondo l’ex assessore la mancata parifica dei conti della Regione da parte della Regione sarebbe stata una mossa spinta da motivi personali nel tentativo di bloccare l’azione del governo regionale. Poi richieste di aiuto e spinte per ottenere cariche. Accuse pesanti, che non hanno retto. La Procura ha cercato a lungo i riscontri e non li ha trovati. Le parole non sono state supportate dai fatti da qui l’archiviazione.