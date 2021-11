E' SUCCESSO AL VILLAGGIO SANTA ROSALIA

Tragedia nel quartiere “Villaggio Santa Rosalia“, a Palermo. Un uomo di 79 anni è morto in strada mentre percorreva via Gustavo Roccella. L’episodio è avvenuto di fronte alla scuola “Montegrappa”, nei pressi del civico 37.

Gli eventi

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi 23 novembre. Sul posto è giunto il personale della polizia municipale, che ha apposto i nastri per circoscrivere la scena e, in seguito, anche la polizia di stato. Il fatto è avvenuto intorno alle 17.30. Da chiarire in modo certo le cause scatenanti della sequenza di fatti che ha portato alla morte dell’uomo. contrariamente a quanto si era appreso in un primo momento la moglie non si trovavav con il malcapitato ma è stata colta da malore in casa quando è stata avvertita di quanto accaduto al marito . La signora è stata soccorsa dal personale medico.

Il racconto del Consigliere di Circoscrizione

“Stava camminando ed è inciampato cadendo” racconta il consigliere della IV Circoscrizione Mirko Dentici. In seguito “La signora è stata soccorsa da una ambulanza fra l’altro in evidente stato di shock”.

“Il marciapiede è ammalorato da tempo e manca anche una efficiente illuminazione. Tutte cose che denuncio da anni a tutti gli assessori che si sono succeduti e a tutti gli organi competenti” continua Dentici”.

Lo stato di dissesto in cui versano i marciapiedi è, infatti, un elemento sul quale proprio l’esponente pentastellato aveva fatto diverse segnalazioni agli assessorati competenti e alle autorità comunali. Due di queste segnalazioni erano state inviate addirittura nel 2019, una il 16 marzo e l’altra il 31 ottobre. “Temevo che potesse scapparci il morto e lo avevo segnalato così come avevo fatto notare che lo stato di dissesto si trova anche nei presi di una scuola con il conseguente pericoloso anche per i bambini” conclude Dentici.

Sul posto il medico legale

Sul posto il medico legale che dovrà stabilire le cause della morte e cercare di fare maggiore chiarezza sulla sequenza degli eventi. Da comprendere, infatti, se l’uomo sia stato colto da un malore ed in seguito sia caduto o se, come sostiene il consigliere di circoscrizione e i passanti, siano state le condizioni di dissesto dei marciapiedi a causare la caduta e il decesso sia frutto dell’evento traumatico successivo”.

L’identità della vittima

La vittima è stata identificata dalla polizia che si trova sul posto. Si chiamava Salvatore Zancla ed aveva 79 anni. Non destano preoccupazioni le condizioni della moglie soccorsa per una successiva caduta in casa frutto dello shock subito