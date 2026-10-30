Un grave incidente stradale si è verificato lungo la statale 113 a Cinisi, proprio all’incrocio con via Aldo Moro. Nello scontro è rimasto coinvolto un minorenne che si trovava alla guida del suo scooter, un Piaggio Zip. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri il ciclomotore è entrato in collisione con altre due autovetture.

Sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane sul luogo dello scontro. Data la dinamica dell’impatto, i soccorritori ne hanno disposto l’immediato trasferimento in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. Nonostante la gravità iniziale della situazione e il codice d’urgenza attribuito durante il trasporto, i medici hanno confermato che il ragazzo non si trova in pericolo di vita.

Completamente illesi, seppur sotto shock per l’accaduto, i conducenti delle due auto coinvolte nell’impatto. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi di rito sul tratto stradale interessato per ricostruire con esattezza le responsabilità e l’esatta dinamica del sinistro, gestendo al contempo la viabilità nella zona per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli.