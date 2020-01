Tanti i messaggi sui social

“Una tragedia per la nostra comunità. Siamo vicini alla famiglia La Barbera. Riposa in pace Marco”, così il sindaco di Piana degli Albenesi Rosario Petta, commenta la notizia del tragico incidente stradale che si è verificato questa notte tra Altofonte e la città del lago. (FOTO)

In contrada Rebuttone è morto Marco La Barbera a causa delle gravi ferite riportate in seguito ad un incidente stradale. Marco aveva 31 anni ed era molto conosciuto sia ad Altofonte, dove viveva, sia a Piana degli Albenesi. Il ragazzo, infatti, militava in una squadra di calcio del luogo, la Asd San Giorgio Piana 2014. La società ha pubblicato su Facebook un post colmo di dolore per la perdita di Marco, un campione sul campo e un grande amico nella vita di tutti i giorni.

Troppo gravi si solo rivelate le ferite riportate dal 31 enne e il suo cuore non ha retto. È morto una volta giunto all’ospedale Civico Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito, poi la tragedia. Nella Fiat 600 c’erano altre due persone che sono rimaste ferite. Si tratta di due ragazze di Piana degli Albanesi, una di 28 anni, l’altra di 52, che adesso si trovano ricoverate al Policlinico di Palermo ma non sarebbero in pericolo di vita.

Marco era conosciuto per la sua grande passione per il gioco del calcio e, come detto, era tesserato con la Asd San Giorgio Piana 2014. Sono i carabinieri di Piana degli Albanesi a condurre le indagini sullo schianto.

“Oggi purtroppo ci svegliamo con una tremenda notizia – si legge sulla pagina della sua squadra – che ci deve fare riflettere su quanto importante sia la nostra vita. A causa di un grave incidente stradale nella notte, Marco La Barbera ci ha lasciato. Un vero COMPAGNO DI SQUADRA, un ragazzo serio, educato, rispettoso, sempre con il sorriso che sapeva farsi volere bene. Siamo fortemente scossi da questa tragica notizia. Chiediamo una preghiera per Marco affinché la sua anima possa riposare in pace. CIAO GRANDE AMICO TI VOGLIAMO BENE”. Questo e tantissimi altri messaggi sono stati lasciati sui social per la morte di Marco La Barbera.