Tragedia della strada nella notte lungo la provinciale 5, strada che collega Altofonte a Piana degli Albanesi. In uno scontro frontale fra due auto un uomo ha perso la vita mentre due donne sono ricoverate in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

Lo scontro, per cause ancora da accertare, è avvenuto intorno all’una della notte fra una Fiat Seicento di nuovo tipo ed un’altra vettura. Ad avere la peggio sono stati proprio gli occupanti della seicento, l’uomo che era alla guida e le due donne, infermiere, che avevano appena finito il turno in ospedale sembra stessero rientrando a Piana degli Albanesi dove risultano essere residenti.

A perdere la vita nello scontro un uomo di 31 anni, palermitano che risulta residente ad Altofonte ma del quale non è stata ancora resa nota l’identità completa. Per lui non è bastata la corsa all’ospedale Civico dove è morto all’alba dopo alcune ore di agonia.

Ferite in maniera seria le due donne che erano con lui, entrambe infermiere in servizio al Policlinico di Palermo. Si tratta di una giovane di 28 anni e di una donna di 52 anni che sono ricoverate ma che non rischierebbero la vita secondo i medici che pure si riservano la prognosi

Le indagini sull‘ennesima tragedia della strada sono affidate ai carabinieri di Santa Cristina Gela nel cui territorio è avvenuto lo scontro