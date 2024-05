Incidente nel pomeriggio di domenica ad Alia, intorno alle 13 lungo la strada statale 121. Nello schianto, sulla cui dinamica stanno indagando i carabinieri della compagnia di Lercara Friddi, sono rimasti feriti due motociclisti che viaggiavano a bordo di una moto di grossa cilindrata.

Due feriti

Illesi invece il conducente e chi viaggiava sulla utilitaria. Ferite, escoriazioni profonde e fratture alla gamba sinistra per il giovane che era alla guida della moto, mentre piuttosto provata dall’impatto la ragazza che stava in sella con lui. Al momento dell’arrivo al Pte di Lercara Friddi entrambi i giovani erano coscienti, poi sempre a bordo di due ambulanze del 118 sono stati trasportati nell’ospedale più vicino. Per circa 90 minuti il traffico sulla statale è rimasto bloccato.

L’incidente di Schifani

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è rimasto coinvolto in un incidente stradale, ad Agrigento. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Per precauzione è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove sono stati eseguiti degli accertamenti. È uscito dopo un’ora circa. “Sto meglio”, ha detto all’agenzia Italpress al momento delle dimissioni dalla struttura sanitaria.

La blindata di Schifani è stata tamponata da un’auto della scorta, mentre il presidente si stava recando ad un appuntamento elettorale per la presentazione a San Leone della candidatura di Margherita La Rocca Ruvolo.

La nota della Regione

“Uno stordimento temporaneo dovuto all’impatto brusco tra le due auto blindate, ma fortunatamente nulla di grave. Dopo i controlli all’ospedale di Agrigento, il presidente Schifani ha ripreso il programma in agenda con la partecipazione alla manifestazione elettorale della candidata La Rocca Ruvolo.

Lagalla: “Auguri di pronta guarigione”

“Porgo i miei auguri di pronta ripresa al Presidente della Regione Siciliana Schifani, rimasto coinvolto stamattina in un incidente stradale. Sono, inoltre, confortato dal fatto che quanto accaduto non abbia provocato gravi conseguenze fisiche al Presidente e alle altre persone presenti all’interno delle due vetture”. Così il sindaco Roberto Lagalla.

