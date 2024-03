Incidente stradale a Palermo in via Pandolfini. Una ragazza di 19 anni è rimasta ferita. L’auto su cui viaggiava si è ribaltata. Per essere estratta dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

La giovane è stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia. L’automobilista mentre stava percorrendo la strada questa mattina presto ha colpito con la vettura un tubo del gas.

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per eseguire i rilievi.

(Foto Quotidiano di Palermo)