Il consigliere Gelarda: "Più controlli dei vigili urbani"

Questo pomeriggio in piazza Vigliena ai Quattro Canti una bicicletta proveniente da via Maqueda ha investito un pedone.

Ad avere la peggio però sembra essere stato L’uomo in bicicletta che è stato trasportato in ospedale con una sospetta frattura.

“Come ho avuto modo di dichiarare un paio di settimane fa in via Maqueda la commistione tra pedoni e biciclette è pericolosa. – dice il consigliere comunale Igor Gelarda – Fermo restando che la pista pedonale è autorizzata solo di mattina, bisogna mettere nelle condizioni coloro che passeggiano in via Maqueda, specialmente quelli con le famiglie o con gli animali, di poterlo fare nel massimo relax, senza avere paura di coloro che hanno scambiato la strada per una pista da corsa.

In più occasioni le biciclette sfrecciano senza rispetto di chi passeggia, e nel recente passato sono venuti anche altri incidenti Specie con animali. Ho chiesto, e reitero oggi, dopo questo episodio un maggiore controllo da parte della Polizia Municipale di tutta l’area”.