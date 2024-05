Uno di loro è in gravi condizioni



Grave incidente nel palermitano. Nello scontro tra due auto ci sono stati quattro feriti la scorsa notte a Borgetto. Uno di loro è in gravi condizioni. Lo scontro si è verificato in via Dommartino, nella strada che collega la via Vecchia di Borgetto con la provinciale per Montelepre. L’impatto è avvenuto tra una Ford Fiesta e una Toyota Yaris. I 4 feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Partinico.

Uno di loro rispondeva poco agli stimoli ed era quello in peggiori condizioni. Gli altri feriti invece non sono in pericolo di vita. Ad arrivare sul posto 3 ambulanze del 118, vigili del fuoco del locale distaccamento, polizia di stato, carabinieri. Ad effettuare i rilievi gli agenti del commissariato di Partinico.

Incidente sullo scooter, muore in ospedale, indagata donna

Era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nella zona dell’Ucciardone. A bordo dello scooter Scarabeo era rimasto coinvolto in uno scontro con una vettura una Volkswagen Polo che gli aveva procurato gravi traumi. A distanza di pochi giorni Raffaele Pesco di 57 anni è morto in ospedale al Policlinico. Adesso una donna di 46 anni è indagata per omicidio stradale. La vettura è stata sequestrata.

L’incidente è avvenuto di mattina, intorno alle 10.30 del 26 aprile. I mezzi coinvolti uno scooter Scarabeo, guidato da Pesco, e una Volkswagen Polo guidato da una 46enne (V. G. le sue iniziali). Per cause ancora da accertare i due mezzi, che viaggiavano in direzione di via Crispi, si sono scontrati lateralmente. Nell’impatto il 57enne, che indossava il casco, è stato sbalzato dalla sella sbattendo con violenza contro l’asfalto. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Qui dopo alcuni giorni è morto.

Lo scontro auto-moto a Misilmeri

Lo scorso 5 maggio un incidente si è verificato sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento. Nell’impatto sono rimaste coinvolte un’auto, modello Jeep Renegade, e una moto. Entrambi i mezzi hanno riportato numerosi danni. Due i feriti, portati all’ospedale Civico di Palermo per accertamenti. Nel pomeriggio, si è verificato un secondo incidente, questa volta sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo. Almeno sei i mezzi coinvolti, con il traffico che è andato subito in tilt.

L’episodio sulla SS121 è avvenuto intorno a mezzogiorno nei pressi del vivaio di Misilmeri, all’altezza dello svincolo del mercato artigianale. Lo scontro si è verificato in particolare sulla carreggiata in direzione Agrigento. Sul posto è arrivata una volante della polizia di stato e una pattuglia del comando di polizia stradale di Lercara Friddi. Il traffico in zona è risultato rallentato per alcune ore. Ci sarebbero almeno due feriti. A soccorrerli è stato il personale del 118. Non sono ancora note le condizioni dei soggetti coinvolti, i quali sono stati portati all’ospedale Civico di Palermo per accertamenti. Da capire la dinamica dell’accaduto, sulla quale sta indagando il personale dell’infortunistica stradale.

Nel pomeriggio altro incidente sulla A29

Nel pomeriggio, intorno alle 18, si è verificato un secondo impatto, questa volta sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo. Lo scontro si è verificato in una delle galleria dell’autostrada posta nei pressi dello svincolo di Capaci. I mezzi coinvolti nell’accaduto sarebbero almeno sei, con il traffico che è rimasto intasato per diverse ore in direzione del capoluogo siciliani. Tanti i pullman di turisti e i mezzi dei vacanzieri rimasti bloccati nel traffico. Sul posto sono giunti le ambulanze del 118 e i mezzi di soccorso stradali, i quali si dovranno occupare di rimuovere i veicoli coinvolti. In tanti hanno provato a cambiare itinerario uscendo allo svincolo di Carini e percorrendo così la SS113, ma senza particolari risultati. Il rientro in città durante questo weekend primaverile sta risultando particolarmente difficoltoso. Complice anche la bella giornata, in tanti sono usciti dalla città per una gita fuori porta. Alcuni mezzi sono in coda anche da più di due ore.