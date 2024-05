Impatto avvenuto intorno a Mezzogiorno

Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento. Nell’impatto sono rimaste coinvolte un’auto, modello Jeep Renegade, e una moto. Entrambi i mezzi hanno riportato numerosi danni. L’episodio è avvenuto intorno a Mezzogiorno nei pressi del vivaio di Misilmeri, all’altezza dello svincolo del mercato artigianale. Lo scontro si è verificato in particolare sulla carreggiata in direzione Agrigento. Sul posto è arrivata una volante della polizia di stato e una pattuglia del comando di polizia stradale di Lercara Friddi. Il traffico in zona è risultato rallentato per alcune ore. Ci sarebbero almeno due feriti. A soccorrerli è stato il personale del 118. Non sono ancora note le condizioni dei soggetti coinvolti, i quali sono stati portati all’ospedale Civico di Palermo per accertamenti.

Seguiranno aggiornamenti