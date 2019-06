Lo scontro nei pressi dell svincolo di Giacalone

Un uomo di 40 anni è ancora vivo dopo un pauroso incidente grazie all’intervento dei medici del 118 arrivati sulla statale Palermo Sciacca con l’elisoccorso.

In appena 10 minuti dalla prima telefonata il guidatore D.C. di 40 anni era già intubato e stabilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale Civico.

Se non fossero intervenuti i sanitari del 118 il suo destino sarebbe stato segnato.

Il gravissimo incidente sulla Palermo Sciacca si è verificato nei pressi del bivio di Giacalone. Un incidente frontale tra un furgone e un grosso camion ha provocato un ferito gravissimo.

La tragedia forse si è verificata a causa di un malore della stesso ferito. Sarebbe stato lui a sbandare e finire contro il mezzo che arrivava di fronte.

La strada statale è rimasta chiusa in entrambe le carreggiate.

I rilievi sullo scontro per stabilire le cause sono affidate alla polizia stradale. Sono intervenuti anche i carabinieri.

Per estrarre il corpo dal furgone sono intervenuti i vigili del fuoco.

E’ stata una domenica di sangue nelle strade siciliane con tre morti.

Un incidente a Palermo in via Selinunte, un altro nell’agrigentino e un terzo nei pressi di Ragusa. Tre vittime che non hanno avuto nello scontro tra i mezzi.

(Foto Monreale Press)