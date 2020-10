i rilievi eseguiti dagli agenti della polizia municipale

Grave incidente in via Bergamo a Palermo in uno dei soliti incroci dove il mancato rispetto delle precedenze provoca sempre incidenti.

Stavolta l’impatto all’incrocio tra vi Bergamo e via Marinuzzi. Qui una vettura si è scontrata con uno scooter. Un uomo alla guida è finito per terra ed è stato soccorso dai sanitari del 118. I primi ad arrivare i carabinieri.

I rilievi saranno eseguiti dagli agenti della polizia municipale per accertare le responsabilità. Qui in zona sono frequenti questi incidenti.

La causa molto spesso la mancanza di rispetto della segnaletica e delle precedenze. Quando c’è stato l’impatto non c’era quasi nessuno per strada in questa domenica dove sono già scattate chiusure e limitazioni per il COvid.