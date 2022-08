L'episodio è avvenuto intorno alle 16

Scontro fra due auto questo pomeriggio in via La Farina, a Palermo. L’impatto è avvenuto intorno alle 16 all’incrocio con via Nicolò Garzilli, a pochi passi da piazza Croci. Uno scontro che ha causato diversi disagi alla viabilità, provocando traffico e rallentamenti per diversi minuti.

Incidente in via La Farina, coinvolte due auto

Come sopra ricordato, lo scontro ha visto coinvolte due auto. Uno di queste, un audi, ha riportato diversi danni. In seguito allo scontro, sul mezzo si sono attivati i sistemi di sicurezza, provocando l’apertura degli air bag laterali. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso, in particolare il personale del 118 e dei vigili del fuoco. A coadiuvare le operazioni alcuni uomini della polizia municipale, che hanno effettuato le analisi di rito per stabilire quanto accaduto.