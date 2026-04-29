Un grave scontro stradale ha paralizzato la viabilità della zona nord di Palermo nella prima mattinata di oggi. Poco dopo le 7.30, un impatto violento ha coinvolto tre autovetture e un furgone lungo via Rosario Nicoletti, trasformando l’importante arteria cittadina in uno scenario di soccorsi e lunghe attese.







Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei Vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e nell’estrazione dei passeggeri dagli abitacoli. Il bilancio complessivo parla di cinque persone rimaste ferite. I sanitari del 118, giunti con numerose ambulanze, hanno prestato le prime cure sul luogo dell’impatto prima di procedere al trasferimento dei coinvolti verso i vicini ospedali cittadini. Le condizioni dei feriti presentano diverse entità, ma non sono ancora stati diffusi bollettini medici definitivi.

Le ripercussioni sulla circolazione sono state immediate e pesanti, estendendosi ben oltre il perimetro dell’incidente. Il blocco stradale ha causato rallentamenti critici sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, dove si sono formati diversi chilometri di coda in entrambe le direzioni di marcia. Per consentire la gestione dell’emergenza e la rimozione dei veicoli incidentati, le autorità hanno disposto la chiusura obbligatoria dello svincolo di Sferracavallo.

Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nei rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, il personale dell’Anas e la polizia municipale lavorano per deviare il flusso veicolare e tentare di decongestionare gli accessi autostradali, mentre lunghe file di automobilisti restano intrappolate nel traffico in attesa che la carreggiata venga completamente liberata.