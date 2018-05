Incidente nella zona del porto di Palermo. Uno scontro tra un’autovettura, un camion e una moto ha provocato alcuni feriti e il traffico bloccato nella zona di ponte Giachery.

Sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani dell’Infortunistica.

Nel pomeriggio altre tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente che si è verificato in viale Regione Siciliana, poco dopo l’incrocio con via Pitrè, in direzione Trapani.

Uno degli automobilisti avrebbe perso i sensi in seguito all’impatto avvenuto sulla carreggiata centrale ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale dai sanitari del 118.