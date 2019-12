Indagano i carabinieri

Incidente mortale a Partinico. La vittima un giovane motociclista di 25 anni. Lo scontro con la moto avvenuto in via Giacomo Matteotti

Il giovane, Salvatore Palazzolo, per cause ancora da accertare ha perso il controllo della propria moto mentre procedeva in direzione di via Colombo. E’ finito sull’asfalto.

La vittima è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportato in Rianimazione all’ospedale locale, ma è deceduta poco dopo l’arrivo.

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Partinico e gli agenti della Cs Police.

Salvo stava uscendo per andare dagli amici che lo aspettavano, ma durante il tragitto per raggiungerli si è verificata la tragedia.

All’ospedale sono arrivati parenti e gli stessi amici che cercano in tutti i modi di comprendere cosa sia accaduto ma la tragedia rimane avvolta dal mistero e da dolore e disperazione