Incidente mortale a Cefalù. Un uomo di 45 anni è morto nello scontro tra una moto e un’auto nella statale 113. I rilievi sono condotti dai carabinieri. Sono interventi i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi ma non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.

Chi è la vittima

La vittima si chiamava Giuseppe Allegra ed aveva 55 anni (non 45 come dalle prime notizie diffuse). L’uomo era alla guida di uno scooter quando, per cause che dovranno essere accertate dalla perizia, si è scontrato con una vettura che si stava immettendo nella Statale 113. L’impatto è stato violento e l’uomo è morto sul colpo. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

La statale al momento è chiusa alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso, di indagine e di rimozione dei mezzi e pulizia della strada.