Ancora una vittima nelle strade di Palermo . Un ragazzo di 20 anni, Giorgio Comito, è morto questa mattina nel reparto di Prima rianimazione del Civico dov’era stato ricoverato a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in via Villagrazia.

Secondo una prima ricostruzione il giovane, che intorno alle 18.30 si trovava in sella a un scooter Honda Sh, avrebbe perso il controllo del mezzo per poi andare a sbattere contro un palo dell’illuminazione.

Dopo l’intervento di un’ambulanza del 118, richiesto da alcuni residenti che avevano sentito lo schianto, il giovane è stato portato al pronto soccorso dov’è arrivato in arresto cardiocircolatorio.

Meno di un’ora dopo Comito è stato trasferito nel reparto di Prima rianimazione, ma in poco tempo il suo quadro clinico è precipitato e per lui non c’è stato più nulla da fare. La salma del ragazzo resta per il momento a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà decidere se disporre l’autopsia o autorizzare la consegna ai familiari per consentire loro di celebrare il funerale.

Marsala, auto contro la vetrina delle onoranze funebri

Sbanda con l’auto e finisce contro una vetrina di un negozio di onoranze funebri. È accaduto questa notte a Marsala. Attorno alle 4,30, i residenti di via Mazara si sono svegliati per un forte rumore simile a uno scoppio. Solo dopo si sono resi conto di quanto realmente avvenuto. L’incidente, le cui cause sono ancora da accertare, si è verificato dopo l’ex store Moda Italia.

Il conducente ala guida dell’automobile, nonostante il terribile impatto, è rimasto per fortuna illeso. Sul posto per i rilievi è arrivata una pattuglia dei carabinieri che hanno chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia per permettere lo sgombero del veicolo dalla carreggiata e togliere i detriti conseguenza del danneggiamento sia dell’auto che del locale, operazione questa effettuata dai vigili del fuoco.

Solo qualche settimana fa un incidente del genere era successo a Trapani, il conducente di una Mercedes era finito contro un negozio di ricambi. Portato in ospedale 4 giorni dopo era però deceduto per le gravi ferite riportate.