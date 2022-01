IL denuncia del consigliere della seconda circoscrizione Pasquale Tusa

Incidente mortale in piazza Torrelunga a Palermo. La vittima una donna investita da un camion che sarebbe fuggito via lasciando la donna senza vita sull’asfalto.

Sono intervenuti gli agenti di polizia e della polizia municipale che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare il pirata della strada.

Tutto è successo questa mattina davanti a tanti testimoni che hanno visto la donna investita in pieno. Per lei non c’è stato nulla da fare.

I primi a prestare soccorso sono stati i passanti nell’attesa che arrivassero i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza. Per la donna però non c’era più nulla da fare.

Sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica.

Strade pericolosissime per i pedoni

“Le strade nella zona tra piazza Torrelunga e via Messina Marine sono sempre più pericolose per i pedoni in quanto il traffico veicolare pesante, per via dei problemi al ponte Corleone, è stato dirottato verso Via Galletti , Via Giafar e Via Messina Marine. Auspico una maggiore attenzione da parte di tutti, dalle forze dell’ordine ai cittadini. La nostra circoscrizione ha presentato tante proposte che sono rimaste lì. Semafori pedonali, sistemi per limitare la velocità, passaggi pedonali più sicuri”.

Lo dice Pasquale Tusa consigliere della seconda circoscrizione. “Sono dispiaciuto e rivolgo le condoglianze alla famiglia delle vittima dell’incidente stradale avvenuto in piazza Torrelunga – aggiunge il consigliere – Mi sono trovato sul posto poco dopo l’incidente e sono rimasto di ghiaccio vedendo il lenzuolo sopra un corpo steso sull’asfalto”.