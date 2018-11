I rilievi della polizia municipale

E’ morto Pietro Brasile, palermitano di 44 anni. L’incidente è avvenuto in viale Regione Siciliana non distante dallo svincolo per via Ernesto Basile.

Sono ancora in corso i rilievi dei vigili urbani per accertare le cause della morte. Pietro Brasile era a bordo della sua inseparabile Ducati Monster.

All’altezza del bar Baby Luna si sarebbe scontrato con una auto, forse una Renault ed è finito sull’asfalto. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al motociclista. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno accertato la morte. Sul luogo dell’incidente anche il medico legale.

Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica.