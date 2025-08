Incidente mortale in via Messina Marine a Palermo davanti all’ospedale Buccheri La Ferla. Una donna è morta dopo essere stata investita da un camion mentre attraversava. La vittima si chiama Giuseppina Peri di 67 anni di Montemaggiore Belsito.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti e lo stesso autista del mezzo pesante. In pochi minuti il traffico in zona è andato in tilt.

Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che effettuerà i rilievi nel tentativo di chiarire la dinamica dell’incidente.

La donna morta dopo essere stata investita da un camion davanti al Buccheri La Ferla a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo della donna da sotto il camion.

I sanitari del 118 hanno constatato la morte. Secondo una prima ricostruzione sembra che la donna era da poco uscita dall’ospedale ed è stata travolta mentre attraversava la strada. La via Messina Marine, importante arteria di Palermo, è stata chiusa. Il traffico nella zona è andato in tilt.

“Altro incidente mortale lungo via Messina Marine, una strada che continua a dimostrarsi estremamente pericolosa, sia di giorno che di notte.

Ancora una volta, torna pressante la richiesta di installare un semaforo a Sant’Erasmo, in prossimità di via Ponte di Mare o laddove sia tecnicamente possibile, per tutelare residenti e turisti.

Tuttavia, pare che qualcuno abbia deciso che “la congestione del traffico viene prima”, rifiutando la richiesta.

Nell’attesa che non si verifichino altri episodi tragici, si ribadisce con forza l’urgenza di rallentare la velocità lungo via Messina Marine, anche mediante l’introduzione di ulteriori semafori lungo il tratto.

La sicurezza dei cittadini non è un ostacolo alla viabilità: è una responsabilità che l’amministrazione deve riconoscere e rispettare”.

Lo ha dichiarato il presidente della II Circoscrizione, Giuseppe Federico.