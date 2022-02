Nuova tragedia a Palermo. Incidente mortale questa mattina a Palermo. Un giovane in sella a una moto ha perso la vita intorno alle 9,30 in via Nicolò Azoti, la vecchia via dell’Ermellino, a pochi passi dal ponte che collega viale Regione Siciliana con Bonagia.

Fatale l’impatto con un autocarro.

Sono intervenuti agenti dell’infortunistica della polizia municipale che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, gli agenti di polizia e i carabinieri. I sanitari del 118 hanno constatato la morte.

La vittima secondo una prima ricostruzione ha 22 anni ed è di Villabate. Si tratta di Mario Di Peri che viaggiava a bordo di uno scooterone Honda 750.

Si cercando di capire cosa sia successo. Si cercando alcuni testimoni per capire chi sia il responsabile che ha causato lo scontro che non ha lasciato scampo al giovane motociclista.

Scene di disperazione nel luogo dell’incidente dove sono arrivati i familiari della vittima, che hanno appreso fra le lacrime che il loro caro non c’era più. Il personale dell’Infortunistica della polizia municipale ha eseguito i rilievi stradali cercando parallelamente eventuali testimoni che possano aiutare a ricostruire la dinamica dell’incidente e le responsabilità.

“Il giovane era molto conosciuto a Villabate – dicono gli amici – Lo conoscevo bene, gran lavoratore. La famiglia, molto nota in paese, ha una macelleria e un food a Villabate, C’è un paese a lutto. Una tragedia”.

Su Facebook già gli amici stanno commentando la terribile notizia. “Sei stato l’unico ragazzo – scrive Giovanni – che ho stimato con tutto il mio cuore, un battagliero non ti fermavi mai non avevi bisogno di nessuno una macchina. Buon viaggio Mario Di Peri fai splendere tutto il paradiso. Ragazzi la vita e un’attimo non esitate di nulla fate tutto ciò che pensate tutto. Che dolore“.