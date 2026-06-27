Due morti e un ferito grave è il bilancio dello scontro frontale sull’autostrada A20 Palermo-Messina, nel tratto compreso tra Cefalù e Buonfornello.

Il violento impatto, avvenuto in un tratto interessato da lavori e temporaneamente regolato a doppio senso di circolazione, ha coinvolto un’autovettura e un furgone.

Si tratta del conducente dell’auto di Pettineo G.F. di 44 anni e del passeggero del furgone Francesco Montalto palermitano di 45 anni. Il fratello Marco Montalto di 35 anni palermitano è rimasto gravemente ferito nello scontro, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo.

Sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale dell’autostrada, impegnati nelle operazioni di soccorso, nei rilievi e nella messa in sicurezza dell’area. Le cause del frontale sono ancora in fase di accertamento.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità. Il sindaco di Cefalù, Davide Tumminello, ha invitato gli automobilisti alla massima prudenza, segnalando forti rallentamenti lungo la strada statale 113, utilizzata come percorso alternativo.

Le code interessano in particolare il tratto compreso tra Buonfornello, l’ingresso di Cefalù, la circonvallazione dell’ospedale, fino a Sant’Ambrogio e al bivio per Castelbuono.