Incidente mortale nell’area industriale di Termini Imerese. Per cause ancora in corso d’accertamento, un uomo alla guida di un ciclomotore ha perso la vita.

Era insieme ad un gruppo di motociclisti. La vittima è Massimiliano Arduo un palermitano di 39 anni. Lascia moglie e tre figli. La salma è stata restituita ai familiari.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia Municipale che hanno avviato le indagini e stanno effettuando i primi rilievi e gli agenti del commissariato di Polizia di Termini Imerese.

Fatale l’impatto del centauro sull’asfalto. Sembrerebbe che l’uomo, prima di imboccare la curva del lungo tratto rettilineo, avrebbe perso il controllo del motociclo nei pressi della centrale termo elettrica.

L’uomo si trovava insieme ad altri centauri per un raduno amatoriale di Tmax.