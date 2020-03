I rilievi dei carabinieri

Incidente stradale ieri in tarda serata sulla strada provinciale 1 Partinico-Montelepre. Lo scontro violento tra un Fiat Panda e una Minicooper.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre le persone dalle autovetture, polizia, carabinieri e tre ambulanze del 118.

Il bilancio è di sette feriti, trasportati al pronto soccorso di Partinico, nonostante il grave incidente e le auto distrutte sembrerebbe che i feriti non sono in pericolo di vita. La strada è chiusa per effettuare i rilievi.