Incidente mortale sulla Palermo Mazara del Vallo in direzione dell’aeroporto allo svincolo di Tommaso Natale.

Girolamo Falzetta a bordo di una vettura è finito contro il guard rail ed è morto. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale.

La vittima un uomo di 62 anni di Misilmeri è morto oggi pomeriggio dopo essere finito con la sua auto contro un guardrail all’altezza dello svincolo per Tommaso Natale, nella carreggiata in direzione Trapani. L’uomo si trovava al volante ed era in compagnia della moglie e della figlia quando avrebbe perso il controllo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Palermo, il personale dell’Anas e due ambulanze. Per l’automobilista però non c’è stato nulla da fare. Ferite lievemente le due donne, soccorse dai sanitari del 118. In attesa dell’arrivo del medico legale i poliziotti hanno eseguito i rilievi. Secondo una prima ricostruzione l’automobilista potrebbe aver accusato un malore alla guida.