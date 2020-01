Drammatico incidente nel pomeriggio lungo l’autostrada A18dir “Diramazione di Catania” dove il traffico risulta rallentato in direzione della Tangenziale, a causa di un terribile incidente stradale costato la vita ad una persona.

Per cause in corso di accertamento il conducente di un motociclo ha perso il controllo del proprio mezzo andando ad impattare con le barriere. L’uomo ha perso la vita.

Le cause dell’incidente e la sua esatta dinamica dovrà essere ricostruita con apposite indagini e con le testimonianze degli automobilisti in transito

Sul posto è presente, insieme alle forze dell’ordine ed ai soccorritori, il personale di Anas per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

In aggiornamento